Сразу пять украинок выступят на US Open

В основной сетке Открытого чемпионата США по теннису примут участие сразу пять украинок. В 2017 году их было только три.

В перечне тех, кто будет участвовать в соревнованиях сразу с основной сетки, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская. Для последней это будет дебют на US Open.

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Стоит добавить, что в прошлом сезоне Украину представляли только три теннисистки. Так, Леся Цуренко вылетела в первом круге, Екатерина Козлова – во втором. Элине Свитолиной удалось дойти до четвертого круга.



В целом же лучший результат среди украинок – у Екатерины Бондаренко. В 2009 году ей удалось дойти до четвертьфинала турнира.



Напомним, US Open продлится с 27 августа по 9 сентября.