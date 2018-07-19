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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сразу пять украинок выступят на US Open

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Элина Свитолина снова выступит на US Open
Элина Свитолина снова выступит на US Open

В основной сетке Открытого чемпионата США по теннису примут участие сразу пять украинок. В 2017 году их было только три.

В перечне тех, кто будет участвовать в соревнованиях сразу с основной сетки, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская. Для последней это будет дебют на US Open.

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Стоит добавить, что в прошлом сезоне Украину представляли только три теннисистки. Так, Леся Цуренко вылетела в первом круге, Екатерина Козлова – во втором. Элине Свитолиной удалось дойти до четвертого круга.

В целом же лучший результат среди украинок – у Екатерины Бондаренко. В 2009 году ей удалось дойти до четвертьфинала турнира.

Напомним, US Open продлится с 27 августа по 9 сентября.

Теги: Элина Свитолина Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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