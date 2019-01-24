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      Сразу после нагоняя от Кличко коммунальщики идеально расчистили Киев от снега, – блогер

      22 Читати новину українською
      Расчистка дорог
      Расчистка дорог / facebook.com

      Получив нагоняй от Кличко, коммунальные службы за одну ночь идеально убрали Киев от снега.

      Об этом заявила блогер и политический эксперт Светлана Кушнир на своей странице в социальной сети Facebook.

      "О снегопадах, мэре и мотивации. Утром вчерашнего дня я как-то рано стартанул – в 7:20, сыпал, но не критично. А вот вечер... Эх, как бы помягче... Поездка была еще та, плюс пробки. Киев накрыло снежным одеялом. Моя дочь сказала, что идти можно только с закрытыми глазами, потому что сыпал безбожно, хлесткими порывами", – написала Светлана.

      По ее словам, снегоуборочная техника в городе работала. В качестве доказательства, блоггер показала вечернее фото моста Патона с техникой, которая проезжает.

      "Вот как физически расчистить дорогу, где пробка? Эти ребята на грейдерах, в оранжевых и желтых жилетках – НЕ Кинг Конги же, разбрасывать машины не могут. И вот знакомый говорит, что видел, как полный комплект снегоуборочной техники стоял в пробке где-то в районе Шулявки. Смотрела на все это снежное великолепие – буксующих на подъемах, дрифтуючих на проезжей части... Водитель кряхтит рядом: никогда такого не было, никогда такого не было...", – поделилась блогер.

      Она также отметила, что ночью ситуация с уборкой города сильно изменилась.

      "А потом возвращалась с Левого берега, по проспекту, тот же мост Патона. На часах 02:00, дороги, как будто здесь и снега не было. До асфальта соскребли, посыпали смесью. Вот не знаю, как нашего дворника зовут, того, что из Печерского ЖЭКа, но спасибо ему – откинул весь снег, тротуары чистые, по Бойчука проехался маленький такой трактор, тоже пешеходную часть смел", – рассказала Светлана Кушнир.

      По ее словам, Кличко лично выписал нагоняя коммунальщикам, и поэтому снег стали убирать лучше.

      "Здесь мне говорят, что поздно вечером, когда мы все страдали с этим снегом, мэр столицы жестко поговорил с коммунальщиками. А я вот думаю, ну откуда такой волшебный пендель прилетел, что через 3-4 часа я ехала по чистой дороге. Вот оно как у нас работает. Потому что коммунальные службы вдруг за ночь так расходились работать, что действительно смогли практически идеально убрать Киев от снега", – подчеркнула блогер.

      Она также поблагодарила коммунальным службам, которым пришлось работать в непростых условиях.

      "М – это не только #мерКличко, это еще и М – мотивация. И, конечно, спасибо коммунальным службам. Все-таки снегопад действительно был очень мощным. И только слаженной работой и трудом достигли результатов. Ну и видео вам, от еще одного френда, который видел, как эти отряды чистили дороги. Ну красота же!", – написала Светлана Кушнир.

      Теги: Дороги Виталий Кличко Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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