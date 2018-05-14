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Сразу семь автомобилей столкнулись во Львове

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Сразу семь автомобилей столкнулись во Львове
Сразу семь автомобилей столкнулись во Львове / Facebook

В понедельник, 14 мая, около 11:00 на улице Богдановской во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись сразу 7 авто.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

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"Столкнулись семь автомобилей – микроавтобус "Мерседес Спринтер", "Пежо", ВАЗ-2101, грузовик "Додж", ВАЗ-2104, "Тойота" и ВАЗ-2109", – сообщили в пресс-службе.

Из-за ДТП пострадал водитель "девятки". Сейчас он доставлен в больницу, медики устанавливают диагноз.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и количество пострадавших.

К слову, вблизи села Чинадиево, что на Закарпатье, около обеда 13 мая столкнулись автомобиль Mercedes и два мотоцикла. Трех пострадавших госпитализировали, у двоих из них диагностировали тяжелые травмы.

Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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