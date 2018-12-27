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      Сразу три украинских теннисистки сыграют в квалификации турнира в Австралии

      7 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская

      Уже 28 декабря будут сыграны матчи квалификации турнира в австралийском Брисбене. Этот турнир является первым в серии WTA Premier в 2019 году.

      За место в основной сетке турнира будут бороться Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Марта Костюк.

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      Стоит отметить, что Ястремская, сеянная под вторым номером в квалификации, сыграет против американки Варвары Лепченко. Седьмая сеяная Екатерина Козлова будет противостоять еще одной американке – Элли Кик. Костюк же в квалификация встретится с пятой сеяной британкой Хизер Уотсон.

      Украинки не пересекутся между собой в борьбе за место в основной сетке турнира.

      Brisbane International стартует 31 декабря. Действующей чемпионкой турнира является украинка Элина Свитолина.

      Теги: Спорт Даяна Ястремская Теннис
      Источник: 24 Канал
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