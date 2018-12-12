Сразу трое игроков покинули ФК "Львов"

Игроки футбольного клуба "Львов" Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый покинули команду. Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.

Об этом говорится на официальной странице ФК "Львов". Центрбек Белый и левый защитник Путраш сыграли за "сине-золотых львов" в этом сезоне 5 и 6 игр соответственно.

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У флангового защитника Голикова же наибольшее количество проведенных матчей за львовский коллектив – 16. Причем Александр отметился результативной передачей в домашнем поединке с "Александрией" (2:2).