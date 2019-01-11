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      Сразу трое опытных футболистов покинули одесский "Черноморец"

      42 Читати новину українською
      Анатолий Диденко
      Анатолий Диденко

      Одесский "Черноморец" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона. Однако одесский клуб покинуло сразу трое игроков.

      Речь идет об Анатолии Диденко, Артура Карнозе и Владиславе Хомутове. Со всеми игроками были расторгнуты контракты по согласию сторон, сообщили в "Черноморце".

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      Стоит отметить, что в этом сезоне Диденко сыграл 8 матчей (семь – в основе) за "моряков". Карноза лишь дважды выходил в матчах "Черноморца". Значительно больше играл Хомутов. Однако 20-летний игрок выступал за молодежную команду "Черноморца", где сыграл 11 матчей и забил один гол. В еще одном матче игрок получил красную карточку.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Черноморец Трансферы
      Источник: 24 Канал
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