Сразу трое опытных футболистов покинули одесский "Черноморец"

Одесский "Черноморец" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона. Однако одесский клуб покинуло сразу трое игроков.

Речь идет об Анатолии Диденко, Артура Карнозе и Владиславе Хомутове. Со всеми игроками были расторгнуты контракты по согласию сторон, сообщили в "Черноморце".

Читайте также: Защитник "Динамо" официально усилил аутсайдера турецкой Суперлиги

Стоит отметить, что в этом сезоне Диденко сыграл 8 матчей (семь – в основе) за "моряков". Карноза лишь дважды выходил в матчах "Черноморца". Значительно больше играл Хомутов. Однако 20-летний игрок выступал за молодежную команду "Черноморца", где сыграл 11 матчей и забил один гол. В еще одном матче игрок получил красную карточку.

Подписівайтесь на наш Twitter и Telegram