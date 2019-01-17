Сразу трое основных игроков могут покинуть "Карпаты": есть предложения из Испании и Турции

Львовские "Карпаты" уже зимой могут продать трех основных игроков. Речь идет про защитника Ореста Лебеденко, а также двух игроков атаки – Марьяна Шведа и Хорхе Карраскаля.

По сообщению телеканала "Футбол", Лебеденко интересуется клуб из Испании. Уже вскоре игрок может отправиться на медосмотр. Однако что это за клуб, и о какой именно заинтересованности говорится (аренда или полноценный контракт) – не сообщается. Лебеденко сыграл 13 матчей за "Карпаты" в этом сезоне.

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Есть заинтересованность и в Марьяне Шведе. Перед тем сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован испанский "Леганес". За этот клуб уже выступают двое украинцев – вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец. При этом последний – воспитанник "Карпат", который в свое время перешел в другой испанский клуб – "Луго", и только зимой 2019 года был продан в "Леганес".

Еще три клуба, которые претендуют на Шведа – киевское "Динамо", турецкий "Фенербахче" и шотландский "Селтик". "Кельты" пока сделали наиболее выгодное предложение по трансферу игрока. Швед за "Карпаты" в УПЛ в этом сезоне сыграл в 17 матчах, в которых забил 8 голов.

Что касается Хорхе Карраскаля, то им тоже интересуется "Динамо". А также "Шахтер". Также колумбиец может перейти и в аргентинский "Ривер Плейт". Еще один претендент – турецкий "Бешикташ". Карраскаль в этом сезоне сыграл 16 матчей в чемпионате, голов не забивал (не реализовал пенальти в матче против "Арсенал-Киев").

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Стоит напомнить, что два игрока "Карпат" уже покинули клуб в зимнее трансферное окно. Полузащитника Кристиана Эрбеса продали в парагвайский клуб "Насьональ". А арендованный нападающий Катриэль Санчес вернулся в свой клуб – аргентинский "Тальерес".

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