Сразу трое украинцев попали в стартовый состав "Гента" на полуфинальный матч Кубка Бельгии

Три украинских футболиста сыграют в матче 1/2 финала Кубка Бельгии в составе "Гента".

Главный тренер команды доверил место в составе защитнику Игорю Пластуну, нападающему Роману Яремчуку, а также новичку команды Роману Безусу.

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24 канал писал, что Роман Безус дебютировал за "Гент" 27 января, когда в матче чемпионата Бельгии против "Кортрейка" вышел на замену.

Также на этой неделе звездный защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун в третий раз стал отцом.

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