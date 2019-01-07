Сразу за шестерых: кто из народных депутатов чаще всего кнопкодавил во время голосований в ВР

Пока украинские народные депутаты отдыхают, журналисты 24 канала вспомнили, как прошел этот парламентский год и выяснили, кто из народных избранников больше всего кнопкодавил во время голосований в Верховной Раде.

Во время голосования депутат имеет десять секунд, чтобы нажать на зеленую или красную кнопку. И даже за такое короткое время народные избранники успевают проголосовать не только за себя, а еще и за нескольких соседей.

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Общественное движение "Чесно" составило рейтинг главных кнопкодавов года. На третьем месте оказался депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бакуменко. За 2018 год он кнопкодавил 55 раз.

На втором месте – Андрей Шинькович, также представитель БПП. Он нажимал на чужие кнопки 73 раза.

А вот главным кнопкодавом 2018 года стал внефракционный нардеп Антон Яценко, у которого за плечами 91 неличное голосование. Однажды ему даже удалось проголосовал сразу за шестерых политиков.



Головный кнопкодав года

Однако Яценко не считает это нарушением. "Есть ответственные депутаты. Таких нас – 150. Мы вынуждены голосовать за других, чтобы Рада работала", – прокомментировал он. Хотя в Конституции Украины указано: депутат имеет право голосовать только за себя.

"Народному фронту" и "Блоку Петра Порошенко" не хватает голосов для принятия решений коалиции. Поэтому депутаты прибегают к кнопкодавству, чтобы получить эти голоса,

- пояснил аналитик общественного движения "Чесно" Александр Салиженко.

В 2018 году на кнопкодавстве поймали и представителя президента в парламенте Ирину Луценко.

Не останавливает политиков даже Регламент Верховной Рады. Документом предусмотрена отмена законопроекта, если во время его принятия кнопокодавили – о нарушении надо только уведомить председателя парламента.

Однако депутаты редко пользуются этим правом, ведь тогда придется отменять почти все принятые законы.

К слову, ранее журналисты 24 канала рассказали, кто из народных избранников больше всего пострадал во время депутатских потасовок в Верховной Раде.