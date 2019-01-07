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      Сразу за шестерых: кто из народных депутатов чаще всего кнопкодавил во время голосований в ВР

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      Пока украинские народные депутаты отдыхают, журналисты 24 канала вспомнили, как прошел этот парламентский год и выяснили, кто из народных избранников больше всего кнопкодавил во время голосований в Верховной Раде.

      Во время голосования депутат имеет десять секунд, чтобы нажать на зеленую или красную кнопку. И даже за такое короткое время народные избранники успевают проголосовать не только за себя, а еще и за нескольких соседей.

      Читайте также: Какие судьбоносные решения депутаты приняли в 2018 году

      Общественное движение "Чесно" составило рейтинг главных кнопкодавов года. На третьем месте оказался депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бакуменко. За 2018 год он кнопкодавил 55 раз.

      На втором месте – Андрей Шинькович, также представитель БПП. Он нажимал на чужие кнопки 73 раза.

      А вот главным кнопкодавом 2018 года стал внефракционный нардеп Антон Яценко, у которого за плечами 91 неличное голосование. Однажды ему даже удалось проголосовал сразу за шестерых политиков.

      Антон Яценко
      Головный кнопкодав года

      Однако Яценко не считает это нарушением. "Есть ответственные депутаты. Таких нас – 150. Мы вынуждены голосовать за других, чтобы Рада работала", – прокомментировал он. Хотя в Конституции Украины указано: депутат имеет право голосовать только за себя.

      "Народному фронту" и "Блоку Петра Порошенко" не хватает голосов для принятия решений коалиции. Поэтому депутаты прибегают к кнопкодавству, чтобы получить эти голоса,
      - пояснил аналитик общественного движения "Чесно" Александр Салиженко.

      В 2018 году на кнопкодавстве поймали и представителя президента в парламенте Ирину Луценко.

      Не останавливает политиков даже Регламент Верховной Рады. Документом предусмотрена отмена законопроекта, если во время его принятия кнопокодавили – о нарушении надо только уведомить председателя парламента.

      Однако депутаты редко пользуются этим правом, ведь тогда придется отменять почти все принятые законы.

      К слову, ранее журналисты 24 канала рассказали, кто из народных избранников больше всего пострадал во время депутатских потасовок в Верховной Раде.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Ирина Луценко Шинькович Андрей Васильевич Яценко Антон Владимирович Народный фронт Блок Петра Порошенко Законодательство
      Источник: 24 канал
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