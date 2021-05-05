Блаженніший Святослав Шевчук розповів, що серед духовенства немає рухів ковід-дисидентства. А вакцинацію від коронавірусу проводять, дотримуючись принципів доступності, безпечності та добровільності.

Глава Української греко-католицької церкви в інтерв'ю виданню нагадав, що раніше Міністерство охорони здоров'я прирівняло священників до соціальних працівників, які мають доступ до вакцинації на другому етапі програми.

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Ковід-дисидентів немає

За словами Блаженнішого Святослава, УГКЦ організувала можливість для вакцинації в патріаршій курії. Крім того, духовенство в інших єпархіях теж потрохи почало відповідати на цей заклик.

Однак є люди, яким лікарі не радять робити щеплення через стан їхнього здоров'я, є ті, які недавно перехворіли.

А так, щоб якісь були такі рухи ковід-дисидентства серед нашого духовенства, то я таких не знаю,

– зазначив Святослав.

Сам він добре переніс щеплення та не мав жодних побічних наслідків.

Статистика вакцинованого духовенства

Щодо кількості представників церкви, яким вже зробили щеплення від COVID-19, то такої статистики немає.

"Але є 3 принципи, які ми узгодили щодо вакцинації на рівні єдиної позиції Всеукраїнської ради церков: вона має бути доступною, безпечною і добровільною", – уточнив глава УГКЦ.

Та додав, що Церква не хоче чинити тиску, навіть адміністративного, на духовенство.

Зверніть увагу! Раніше предстоятель УГКЦ митрополит Святослав Шевчук вакцинувався від коронавірус у. Він заявив, що у вірян немає ніяких релігійних підстав, аби відмовитися від щеплення. Однак додав, що розуміє острахи людей, адже вакцини від COVID-19 є препаратами екстреного використання.