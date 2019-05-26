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      Среди мажоритарщиков мы увидим много знакомых и токсичных лиц, – журналистка

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      Среди мажоритарщиков мы увидим много знакомых и токсичных лиц, – журналистка
      Среди мажоритарщиков мы увидим много знакомых и токсичных лиц, – журналистка / Украинская правда

      В партийных списках мы увидим много новых людей. Но среди мажоритарщиков, которые будут избраны от избирательных округов, останется много знакомых и токсичных лиц.

      Такое мнение высказала в своем видеоблоге "Политическая кухня" журналистка и автор Кристина Бердинских.

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      Журналистка привела пример народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский. "Он будет идти по мажоритарному округу в Харькове. И скорее всего, не как представитель БПП, а как самовыдвиженец или как представитель другого политического проекта", – сказала она.

      Так же близкий друг Порошенко Игорь Кононенко работает в округе на Киевщине. Наверное, что братья Дубневичи тоже будут идти в Раду по мажоритарным округам Львовской области. Или бывший кандидат в президенты и нынешний нардеп Александр Шевченко, близкий к Игорю Коломойскому,
      – заявила Бердинских.

      По ее словам, партии могут играть в хитрую игру – в партийных списках будут новые и прогрессивные, а на мажоритарке БПП может отправлять людей с большими финансовыми ресурсами и связями. "Они могут идти даже как самовыдвиженцы и не иметь никакого отношения к партиям, а в Раде договариваться с разными политическими игроками", – добавила журналистка.

      Кроме того, Бердинских заверила, что новым и интересным является проект партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, которыми заинтересовался олигарх Игорь Коломойский. Известно, что он уже встречался по этому поводу с олигархом Павлом Фуксом, лучшим другом Кернеса.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Политическая кухня" с Кристиной Бердинских за 26 мая

       

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Новости политики Новости Украины Игорь Коломойский Видеоблоги Игорь Кононенко Геннадий Труханов Геннадий Кернес Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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