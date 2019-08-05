06:00
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Среди всех видов топлива, ситуация с дизельным топливом в Украине худшая, – эксперт

      782 Читати новину українською
      Топливо
      Топливо / slovoidilo.ua

      О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".

      Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с дизельным топливом в Украине является худшей из всех других видов топлива, говорится в статье "Транспортный коллапс на железной дороге и потеря урожая: чем может обернуться нехватка дизтоплива в августе".

      Отмечается, что Украина оказалась на грани транспортного коллапса из-за резкого прекращения с 1 августа 2019 года импорта дизельного топлива из России по трубопроводу Wexler Group. Им в Украину импортировалось более 40% всего рынка дизельного топлива в стране.

      В то же время, по словам Геннадия Рябцева, почти весь объем потребляемого дизельного топлива поставляется в Украину из других стран.

      "Его завозится около 89% от общего объема потребления. Только 11% производимого в Украине, и этот показатель из года в год сокращается. Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и Республики Беларусь", – отметил эксперт.

      Вместе с тем, отмечается, что государство так и не обеспечила энергетическую автономность, поэтому теперь, оказавшись перед сезоном сбора урожая с нехваткой дизельного топлива, должно обеспечить импорт дизеля.

      Государство должно обеспечить импорт дизеля в Украину, но сделает ли это Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця"? Нам, украинцам, остается надеяться, что менеджеры УЗ все же смогут купить топливо и не остановят перевозки, для чего задействуют все возможные рычаги для решения этого крайне важного вопроса,
      – акцентируется в материале.

      О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".

      "На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции, и угрозы на нас не действуют. В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей", – заявил руководитель УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      845
      Теги: Укрзализниця Министерство инфраструктуры Горючее
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      551
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 457
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 891
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 282
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук