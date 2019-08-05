Среди всех видов топлива, ситуация с дизельным топливом в Украине худшая, – эксперт

О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с дизельным топливом в Украине является худшей из всех других видов топлива, говорится в статье "Транспортный коллапс на железной дороге и потеря урожая: чем может обернуться нехватка дизтоплива в августе".

Отмечается, что Украина оказалась на грани транспортного коллапса из-за резкого прекращения с 1 августа 2019 года импорта дизельного топлива из России по трубопроводу Wexler Group. Им в Украину импортировалось более 40% всего рынка дизельного топлива в стране.

В то же время, по словам Геннадия Рябцева, почти весь объем потребляемого дизельного топлива поставляется в Украину из других стран.

"Его завозится около 89% от общего объема потребления. Только 11% производимого в Украине, и этот показатель из года в год сокращается. Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и Республики Беларусь", – отметил эксперт.

Вместе с тем, отмечается, что государство так и не обеспечила энергетическую автономность, поэтому теперь, оказавшись перед сезоном сбора урожая с нехваткой дизельного топлива, должно обеспечить импорт дизеля.

Государство должно обеспечить импорт дизеля в Украину, но сделает ли это Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця"? Нам, украинцам, остается надеяться, что менеджеры УЗ все же смогут купить топливо и не остановят перевозки, для чего задействуют все возможные рычаги для решения этого крайне важного вопроса,

– акцентируется в материале.

О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".

"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции, и угрозы на нас не действуют. В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей", – заявил руководитель УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.