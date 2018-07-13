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Телеканал новостей 24 Новости Дети

Среднее образование может ликвидировать детские браки, – исследование

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Среднее образование положительно влияет на жизнь девушек
Среднее образование положительно влияет на жизнь девушек / unsplash.com

Для девушек среднее образование играет большую роль, оно может кардинально изменить их жизнь, к примеру отменить детские (ранние) браки.

Соответствующее исследование провел Мировой банк.

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В целом образовательные возможности для девочек стоит странам от 15 до 30 триллионов долларов доходов граждан.

89% девушек завершают начальную школу (9 классов), лишь 77% – среднюю. Статистика показывает, что каждая третья девочка заканчивает среднюю школу в странах с низким уровнем дохода.

Третина дівчат закінчує середню школу у країнах з низьким рівнем доходу

Треть девушек заканчивает среднюю школу в странах с низким уровнем дохода

Среднее образование способно ликвидировать ранние браки (до 18 лет) и снизить риск раннего деторождения до этого же возраста.

Также образование влияет на общий рейтинг фертильности, оно способно уменьшить рост населения мира.

Еще одним преимуществом среднего образования в странах, которые развиваются, – это увеличение знания женщин о ВИЧ/СПИД и их способность самостоятельно принимать решение о своем здоровье. Также это увеличит доступ к основным услугам, институтам и сервисам, и увеличит вероятность регистрации рождения ребенка.

Середня освіта збільшить ймовірність реєстрації народження дитини

Среднее образование увеличит вероятность регистрации рождения ребенка

Девушки со средним образованием больше склонны принимать решения в пределах своей семьи.

К слову, подростки, которые не носили обувь в детстве, показали лучшие результаты в тестах на равновесие.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Образование Дети Женское здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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