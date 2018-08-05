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Средневековый фестиваль на Львовщине: полет над скалами и штурм крепости

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На Львовщине стартовал самый масштабный украинский фестиваль средневековой культуры "Ту Стань!". В 9-13 веке Тустань была оборонительным сооружением западной границы Киевской Руси.

До наших дней там сохранились лишь скалы, на которых стояло укрепление. Над ними можно было даже полетать, правда, виртуально.

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Участники исторической реконструкции воссоздают средневековые бои. На них настоящие многокилограммовые рыцарские доспехи, соответствующие духу того времени. Владиславу из Тернополя выпало биться с участником из Закарпатья.

Трудно драться, потому что жара, очень парит доспех. Эти соревнования настоящие, мы хотим победить, сражаемся в полную силу,
– сказал участник боев из Тернополя Владислав Довгалюк.

На фестивале настоящие не только бои. Здесь звучит средневековая музыка и работают ремесленники.

У нас мечи каролинского типа, которые были распространены в Европе в 9-11 веке, щиты, шлемы нормандского типа, которые находят по всей Европе. Элементы костюма, широкие штаны шаровары. Ножи, типы сумок, браслеты, украшения,
– рассказал реконструктор из Стрыя Игорь Климович.

Также гостям фестиваля предложили виртуальный полет над скалами и замком. Для этого достаточно надеть специальные очки. Также для зрителей подготовили "джостру" – турнир, во время которого рыцари на конях соревнуются с помощью копий. Ну а в конце реконструкторы воспроизвели ночной штурм крепости, к которому привлекли самых ловких гостей фестиваля, что прошли обучение.

Теги: Новости Украины Новости Львова Новости культуры Фестивали
Источник: 24 канал
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