Средние зарплаты украинцев: кто зарабатывает больше всего
В первом квартале 2019 года размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По данным Государственной службы статистики Украины, за первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 гривен.
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Наибольшую среднемесячную зарплату получили:
- работники авиационного транспорта – 25 850 гривен (на 19,6% меньше, чем в 2018 году)
- работники финансовой и страховой сферы – 18 572 гривен (на 17,9% больше);
- работники информации и телекоммуникации – 16 362 гривен (на 24,9% больше).
Самая низкая среднемесячная зарплата была в:
- сфере почтовой и курьерской деятельности – 5 655 гривен (на 17,9% больше);
- сфере временного размещения и организации питания – 6 298 гривен (на 14,8% больше);
- сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 6 442 гривны (на 20,5% больше).
К слову, в январе-марте 2018 года размер средней зарплаты работника в Украине составил 7 974 гривен. Этот показатель вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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