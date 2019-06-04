Средние зарплаты украинцев: кто зарабатывает больше всего

В первом квартале 2019 года размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Государственной службы статистики Украины, за первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 гривен. Читайте также: Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года: инфографика Наибольшую среднемесячную зарплату получили: работники авиационного транспорта – 25 850 гривен (на 19,6% меньше, чем в 2018 году) работники финансовой и страховой сферы – 18 572 гривен (на 17,9% больше); работники информации и телекоммуникации – 16 362 гривен (на 24,9% больше). Самая низкая среднемесячная зарплата была в: сфере почтовой и курьерской деятельности – 5 655 гривен (на 17,9% больше); сфере временного размещения и организации питания – 6 298 гривен (на 14,8% больше); сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 6 442 гривны (на 20,5% больше). К слову, в январе-марте 2018 года размер средней зарплаты работника в Украине составил 7 974 гривен. Этот показатель вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Средняя заработная плата украинцев за март 2013-2019 годов