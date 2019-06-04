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      Средние зарплаты украинцев: кто зарабатывает больше всего

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      Какую зарплату получают украинцы?
      Какую зарплату получают украинцы? / Фото из открытых источников

      В первом квартале 2019 года размер средней зарплаты работника в Украине вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

      По данным Государственной службы статистики Украины, за первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 гривен.

      Читайте также: Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года: инфографика

      Наибольшую среднемесячную зарплату получили:

      1. работники авиационного транспорта – 25 850 гривен (на 19,6% меньше, чем в 2018 году)
      2. работники финансовой и страховой сферы – 18 572 гривен (на 17,9% больше);
      3. работники информации и телекоммуникации – 16 362 гривен (на 24,9% больше).

      Самая низкая среднемесячная зарплата была в:

      1. сфере почтовой и курьерской деятельности – 5 655 гривен (на 17,9% больше);
      2. сфере временного размещения и организации питания – 6 298 гривен (на 14,8% больше);
      3. сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – 6 442 гривны (на 20,5% больше).

      К слову, в январе-марте 2018 года размер средней зарплаты работника в Украине составил 7 974 гривен. Этот показатель вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

      зарплата
      Средняя заработная плата украинцев за март 2013-2019 годов

      blog_ava
      Тест: что вы знаете о сексе?
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      1967
      Теги: Новости Украины Финансы Деньги Зарплата Минимальная зарплата
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