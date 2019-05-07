Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года

Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года. Самый низкий уровень средней заработной платы в долларах был в 2015 году – 172 доллара.

Средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3 тысяч 212 гривен при курсе 8,16 гривны за доллар или 394 доллара, пишет Ukraine Now у себя на Facebook-странице.

Читайте также: Что делать, если на работе задерживают зарплату

В марте 2019 года средняя зарплата составила 10 тысяч 237 гривен при курсе 26,6 гривен за доллар или 385 долларов. Это на 22,1% больше, чем год назад.

Кроме того, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года превысила показатель 2018 года на 21%.



Средняя заработная плата в Украине в 2013-2019 годах // Инфографика Ukraine Now

Какую зарплату получают украинцы?

Самую высокую зарплату в марте получали в Киеве – 16 тысяч 207 гривен. А самую низкую – в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.



Относительно зарплат по отраслям, самые высокие зарплаты в Украине получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.