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      Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года

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      Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года
      Средняя зарплата украинцев в долларах достигла уровня 2013 года / Фото из открытых источников

      Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года. Самый низкий уровень средней заработной платы в долларах был в 2015 году – 172 доллара.

      Средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3 тысяч 212 гривен при курсе 8,16 гривны за доллар или 394 доллара, пишет Ukraine Now у себя на Facebook-странице.

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      В марте 2019 года средняя зарплата составила 10 тысяч 237 гривен при курсе 26,6 гривен за доллар или 385 долларов. Это на 22,1% больше, чем год назад.

      Кроме того, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года превысила показатель 2018 года на 21%.

      зарплата українців в доларах
      Средняя заработная плата в Украине в 2013-2019 годах // Инфографика Ukraine Now

      Какую зарплату получают украинцы?
      Самую высокую зарплату в марте получали в Киеве – 16 тысяч 207 гривен. А самую низкую – в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.

      Относительно зарплат по отраслям, самые высокие зарплаты в Украине получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Статистика
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