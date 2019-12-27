Средняя зарплата украинцев за год выросла на 17%: кто и где получает больше

Средняя номинальная заработная плата украинца в ноябре 2019 года выросла на 16,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и теперь составляет 10 679 гривен. Больше всего зарабатывают работники в Киеве.

При этом, по сравнению с октябрем этого года размер средней номинальной заработной платы в ноябре уменьшился на 0,4%, сообщает Государственная служба статистики.

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Реальная же зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Самую высокую зарплату в последний месяц осени получали работники в Киеве – 15 974 гривен, а самая низкая – в Херсонской области – 8 267 гривен. В целом по Украине размер зарплаты составляет от 8 до 9 тысяч гривен.



Размер средней зарплаты в гривнах по Украине

Что касается профессий, то самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 19 221 гривну, самую низкую – в сферах "здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 7019 гривен и "Временное размещения и организация питания" – 6790 гривен.

Что интересно, пик зарплат был в июле 2019 года. Тогда размер средней зарплаты поднялся до 10 971 гривны.



Сколько в среднем зарабатывали украинцы в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала