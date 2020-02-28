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      Средняя зарплата украинцев за месяц резко опустилась: цифры и детали

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      За январь 2020 года украинцы в среднем получили зарплату в сумме 10 тысяч 727 гривен. Таким образом уровень средней зарплаты за год поднялся на 16,3%, но на 12,5% опустился по сравнению с декабрем 2019 года, когда этот показатель составлял 12 тысяч 264 гривны.

      В январе 2020 года показатель средней зарплаты в 2,3 раза превысил минималку, которая составляет 4 тысячи 723 гривны, сообщает Госстат.

      Интересно: Сколько украинцев получают зарплаты ниже средней: инфографика

      В целом в течение последнего года постоянные перепады уровня средней зарплаты не были чем-то удивительным. Она регулярно то поднималась, то опускалась.

      Так, с февраля 2019 года до февраля 2020 года показатель средней зарплаты поднимался 7 раз – в марте, апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре – а еще 4 раза опускался – в мае, августе, ноябре и январе.

      середня зарплата в Україні, січень 2020 року
      Средняя зарплата в Украине в период января 2019 – январь 2020 года / Госстат

      Важно! Среднюю зарплату в январе стоит больше приравнивать к показателю в ноябре, а не в декабре. Средняя зарплата в декабре традиционно выше, поскольку в последний месяц года часто украинцы получают премии, 13 зарплату и тому подобное.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Деньги Госкомстат Зарплата
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