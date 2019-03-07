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      Украинцам обещают среднюю зарплату в 12 000 гривен

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      Средняя зарплата в Украине может вырасти до 12 тысяч гривен до конца 2019 года
      Средняя зарплата в Украине может вырасти до 12 тысяч гривен до конца 2019 года / 24 канал

      В Украине есть все возможности для того, чтобы средняя зарплата составляла 12 тысяч гривен по итогам 2019 года. Это произойдет, если курс гривны будет колебаться в приемлемых пределах, а инфляция не превысит 8%.

      "Было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% от роста реальной заработной платы", – сказал в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко.

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      За последние несколько лет произошел серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и росте минимальной зарплаты, добавил Розенко.

      "Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 доллара, сегодня уже более 150 долларов", – сказал вице-премьер, не сопоставив при этом тогдашний и сегодняшний уровне инфляции.

      В декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10 тысяч 500 гривен.

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      Теги: Новости Украины Павел Розенко Деньги Зарплата
      Источник: 24 Канал
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