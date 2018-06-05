Средства гигиены могут вызывать рак, – ученые

В зубной пасте и в мыле содержится антибактериальный агент триклозан, который может спровоцировать рак толстой кишки и ее воспаление.

Американские ученые исследовали влияние агента на здоровых и больных мышей, пишет MedicalXpress.

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Применение этого триклозана способствовало развитию рака толстой кишки и колита у больных и здоровых мышей.

По данным ученых, триклозан изменил микрофлору кишечника мыши, увеличил воспаление, усилил симптомы колита и стимулировал рост клеток рака толстой кишки, связанного с колитом.

Триклозан негативно влияет на разнообразие бифидобактерий и уменьшает их количество.

Агент используют при производстве моющих средств, зубной пасты, мыла и дезодорантов. Также, его применяют при обработке зубов перед пломбированием.

К слову, зубы мудрости вырастают позже и если не следить за прорезыванием, то можно навредить своему здоровью.

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