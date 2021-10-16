Из-за затопления 5-этажка осталась и без отопления. С соседом жители связаться не могут.

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"Он (сосед – 24 канал) пьянствует. Перед майскими праздниками видели, как он выносил и срезал ванну. Мы сами ничего не знали. Никто же к нему туда не поднимался", – отметила жительница Татьяна Новикова.

Вода в потолке детской комнаты

Пенсионерка Татьяна Бондарева, которая живет этажом ниже соседа, рассказала, что вода текла из люстры. Более того, вода лилась под давлением даже из розетки.

Все выключали, чтобы избежать короткого замыкания,

– пояснила жительница.

В семье Ольги Шевченко вода в квартире с верхних этажей накопилась в нависшем потолке детской комнаты. Самих детей пара временно отселила.

"Сначала думали, что он промок только по краю, и мы частично снимем. Когда стали снимать, то он весь вязкий, хрупкий и пришлось все снимать", – отметила Ольга Шевченко.



Затоплен потолок в многоэтажке / Фото "Суспільне Харків"

Более 60 квартир без отопления

По словам жильцов, дом не просто затопило, а он еще и остался без тепла. Здесь уже говорится не о 15, а более 60 квартирах. Восстанавливать отопление начнут с 18 октября 2021 года.

"Только продолжается запуск. Еще и прорыв на трассе теплосети. Теплосетям сейчас не до этого. Отсекать его (владельца квартиры на 5 этаже – 24 канал) будут. Люди останутся с отоплением", – сказала руководитель райучастка "Жилкомсервиса" предприятия Любовь Степанова.

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Дело может дойти до суда

Возмещать убытки из-за затопления должен одиозный владелец квартиры на 5 этаже. Если он этого не сделает, то жильцы дома могут обратиться в суд с групповым иском.