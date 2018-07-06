Срна провел первую тренировку в новом клубе: видео

Экс-капитан "Шахтера", а ныне защитник "Кальяри" Дарио Срна начал тренировки со своей новой командой.

36-летний защитник Срна провел свою первую тренировку с Кальяри, к которому присоединился этим летом, сообщает официальный Twitter итальянского клуба.

Срна выступал за "Шахтер" с 2003 года. Он 9 раз становился чемпионом Украины, 7 – обладателем Кубка и 8 – Суперкубка страны. В 2009 году он в составе украинского клуба выиграл Кубок УЕФА. За это время на его счету более 500 поединков.

"Кальяри" в сезоне 2017/2018 занял 16 строчку в турнирной таблице Серии А и сохранил прописку.

Дарио Срна подписал контракт с "Кальяри" сроком на один год с возможностью продления еще на такой же период.