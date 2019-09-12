13:36
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ

      Срочное внедрение норм законопроекта 1210 – вызывает чрезвычайную обеспокоенность, – ЕБА

      106 Читати новину українською
      Документация
      Документация / finbalance.com.ua

      Европейская бизнес ассоциация заявила, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета.

      "Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестных плательщиков, что негативно отразится на инвестиционном климате, и в конце концов, на доходах бюджета", говорится в письме Европейской бизнес ассоциации в адрес главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву.

      В письме указывается, что законопроект содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство. В частности, риски для предпринимателей – экспортеров несет предлагаемая практика доначисления налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость.

      Всего, в письме указаны 12 пунктов, требующих, по данным экспертов ЕЮА пересмотра. Так, например, резкое увеличение рентной платы за пользование полезными ископаемыми нарушает ряд принципов, на которых обосновывается налоговое законодательство Украины, и в результате негативно отразится на бюджетных поступлениях, сказано в письме.

      Кроме того, обеспокоенность вызывает возможность существенного увеличения сроков проведения налоговых проверок и введения штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных.

      В целом Европейская ассоциация рекомендует доработать законопроект и предложила свою помощь в работе над ним.

      "Эксперты ассоциации выражают свое убеждение относительно необходимости продолжения работы над законопроектом и о необходимости внесения в него существенных изменений", говорится в письме.

      Напомним, законопроект 1210 призван внести изменения в налоговый кодекс Украины уже вызвал широкую критику в обществе.

      Так, в частности, союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, как такой, который вредит развитию бизнеса.

      blog_ava
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня
      16714
      Теги: Налоги Налоговый кодекс Законодательство Финансы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
      сегодня , 12:34 Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
      Михайло Гема 46
      На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      сегодня , 12:10 На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      Артем Овдієнко 649
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      809
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня , 11:10 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Яніна Ткачук 16713
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 1404
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук