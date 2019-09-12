Срочное внедрение норм законопроекта 1210 – вызывает чрезвычайную обеспокоенность, – ЕБА

Европейская бизнес ассоциация заявила, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета.

"Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестных плательщиков, что негативно отразится на инвестиционном климате, и в конце концов, на доходах бюджета", говорится в письме Европейской бизнес ассоциации в адрес главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву.

В письме указывается, что законопроект содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство. В частности, риски для предпринимателей – экспортеров несет предлагаемая практика доначисления налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость.