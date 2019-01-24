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      Срочные дебаты ПАСЕ: какие важные вопросы по агрессии РФ в Украине обсудят в Страсбурге

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      24 января во французском Страсбурге на сессии ПАСЕ на срочных дебатах первым в повестке дня обсудят украинский вопрос относительно агрессии России. По их итогам должны принять соответствующую резолюцию.

      В документе говорится о требовании свободного судоходства, осуждении построения моста через Керченский пролив и самое главное –признание захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Впервые мировое сообщество сможет предоставить кремлевским пленникам такой статус.

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      В результате агрессии россиян, трое украинских моряков, захваченных российскими силовиками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, получили серьезные повреждения.

      Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?​
      25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части  до 26 апреля.

      Среди раненых и сын Виктора Сороки, Василий. У парня вот-вот из-за отсутствия лечения может начаться высыхание руки.

      Віктор та Василь Сороки
      Украинский пленный моряк Василий Сорока и его отец Виктор

      Он рассказал, что рука Василия очень опухла – сейчас она в два раза больше, чем нужно.

      Есть основание думать о том, что Российская Федерация использует факт не предоставления квалифицированной медпомощи, чтобы сломать ребят,
      – отметил отец пленного моряка.

      За 60 дней плена украинских моряков российские власти не предоставили ни одного официального медицинского подтверждения их состояния здоровья. А недавно выяснилось, что раненых собираются перевезти из лазарета СИЗО в следственный изолятор Лефортово. Это только усложнит положение моряков, ведь там подобного лазарета нет.

      Во Франции вместе с отцом военнопленного моряка Виктором Сорокой Украину представляют представитель Людмилы Денисовой, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека – Олег Трофименко, правозащитница Мария Томак, а также защитник украинских моряков, российский адвокат Николай Полозов.

      В этой резолюции все будет названо своими именами, то есть военнопленные называться военнопленными. Такие небольшие шаги – это начало политического давления на Кремль,
      – отметил Полозов.

      В случае принятия документ ПАСЕ станет первым международным признанием захваченных россиянами украинских моряков военнопленными.

      Что такое ПАСЕ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты.

      Резолюция имеет и юридическую важность, ведь на нее могут ссылаться международные уголовные суды, которые будут рассматривать иски Украины против России.

      К слову, в своем обращении к ПАСЕ президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что считает – агрессивные действия России, в частности аннексию Крыма, вызвали тревожную политическую ситуацию для СЕ. Однако при этом лидер страны, председательствующей в комитете министров Совета Европы, не хочет выхода РФ из организации.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море ПАСЕ Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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