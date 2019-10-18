17:43
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Срыв отопительного сезона на Львовщине: в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

      7 Читати новину українською
      Жители Нового Роздола и Новояворовске могут остаться без тепла
      Жители Нового Роздола и Новояворовске могут остаться без тепла / Иллюстративное фото

      В двух городах Львовской области – Новом Роздоле и Новояворовске начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. Местные власти уверяют, что решат проблему в ближайшее время.

      Вопрос увеличения областного резервного фонда для урегулирования чрезвычайной ситуации вынесут на заседание Львовской областной рады. Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.

       Важно: В каких городах Украины уже начался отопительный сезон

      Глава ОГА заверил, что тепло в домах будет, но большая часть работы еще впереди.

      Отметим, что глава правительства Алексей Гончарук напомнил, что в каждом конкретном случае решение о начале отопительного сезона принимают местные органы. Он также добавил, что поскольку сейчас средняя темперартура воздуха в Украине не опускается ниже +8, отопление могут не включать.

      Премьер-министр также сообщил, что в другом проблемном городе Смеле Черкасской области, правительство и местные органы решили вопрос начала отопительного сезона.

      Актуально: Отопительный сезон в Украине традиционно стартует сложно, – Гончарук

      Когда начинается отопительный сезон?
      Отопительный сезон в Украине обычно начинается 15 октября. Однако, в помещение тепло подают при условии, что в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов.

      Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда и где включать отопление. Так, в большинстве городов Украины уже начали отапливать объекты социальной сферы. Неотапливаемыми садики и школы остались только в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

      blog_ava
      Менопауза: когда начинается, симптомы и последствия
      сегодня
      2693
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Отопительный сезон Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Портнов атакує: чи може захитатися крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      сегодня , 17:22 Портнов атакує: чи може захитатися крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      Наталя Ромашова 279
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сегодня , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 52
      Битый Усиком "Белый панчер": кто такой Артур Бетербиев – следующий соперник Гвоздика
      сегодня , 16:30 Битый Усиком "Белый панчер": кто такой Артур Бетербиев – следующий соперник Гвоздика
      Михайло Гема 706
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 811
      За эту команду отдам последнюю рубашку: Угис Крастинш о сборной Украины и "Барком-Кажанах"
      сегодня , 14:30 За эту команду отдам последнюю рубашку: Угис Крастинш о сборной Украины и "Барком-Кажанах"
      Михайло Гема 109
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук