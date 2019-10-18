Срыв отопительного сезона на Львовщине: в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

В двух городах Львовской области – Новом Роздоле и Новояворовске начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. Местные власти уверяют, что решат проблему в ближайшее время.

Вопрос увеличения областного резервного фонда для урегулирования чрезвычайной ситуации вынесут на заседание Львовской областной рады. Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.

Важно: В каких городах Украины уже начался отопительный сезон

Глава ОГА заверил, что тепло в домах будет, но большая часть работы еще впереди.

Отметим, что глава правительства Алексей Гончарук напомнил, что в каждом конкретном случае решение о начале отопительного сезона принимают местные органы. Он также добавил, что поскольку сейчас средняя темперартура воздуха в Украине не опускается ниже +8, отопление могут не включать.

Премьер-министр также сообщил, что в другом проблемном городе Смеле Черкасской области, правительство и местные органы решили вопрос начала отопительного сезона.

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Когда начинается отопительный сезон?

Отопительный сезон в Украине обычно начинается 15 октября. Однако, в помещение тепло подают при условии, что в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов.



Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда и где включать отопление. Так, в большинстве городов Украины уже начали отапливать объекты социальной сферы. Неотапливаемыми садики и школы остались только в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.