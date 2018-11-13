Срыв встречи Порошенко и архиереев УПЦ МП: представители РПЦ в Украине сделали новое заявление

В Украинской православной церкви Московского патриархата не исключают возможность встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, однако она должна состояться на их территории.

Ранее 24 канал сообщал, что встреча президента Петра Порошенко и архиепископов сорвалась, так как архиереи не приехали.

Правда впоследствии по итогам Собора епископов церкви священнослужители сделали заявление по этому поводу.

"Обсудив состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как такие, которые были направлены против Украинской Православной Церкви, приняв во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался", – говорится в документе.

Также в церкви отметили, что они подтверждают свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории.