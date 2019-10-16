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      Ссадины и кровь: 19-летняя мать жестоко избила младенца и бросила в общежитии – фото и видео

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      На Ровенщине мать жестоко избила младенца
      На Ровенщине мать жестоко избила младенца / Скриншот из видео

      На Ровенщине 19-летняя мать избила младенца и закрыла его в комнате общежития. Ночью соседи пришли на плач – на тот момент малыш уже еле дышал. Мать все отрицает.

      Мальчику еще даже нет месяца. В соцобщежитие с матерью он пробыл всего лишь 4 суток, сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

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      Когда другие жители вошли в комнату, то увидели ребенка в синяках, ссадинах и с кровью на лице. В реанимацию областной больницы Никитка попал в тяжелом состоянии. Медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.


      Мать жестоко избила ребенка / Скрнишот ТСН

      19-летняя горе-мать вернулась лишь на следующий день. Объясняла, что у сестры заболел ребенок и она ушла помогать лечить. Женщина убеждает, что своего ребенка пальцем не трогала, мол, травмы у него от сквозняка.

      Правоохранителям сказала другое: объяснила все стрессом от постоянного детского крика. По ее словам, именно поэтому оставила малышку и пошла на свидание.

      Почему 19-летняя горе-мать оказалась в соцобщежитии?

      Там она побыла лишь 4 суток, потому что не имела, где жить с ребенком. Там, где женщина зарегистрирована, не было надлежащих условий для жизни с ребенком. Синяки у малыша заметили раньше. Медики все зафиксировали, однако доказательств побоев не было. У женщины еще есть старший 3-летний сын, который в детском центре.

      Как чувствует себя малыш сейчас?

      Ребенок в реанимации. По предварительному осмотру, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двустороннюю пневмонию и подозрение на перелом костей основания черепа. Младенца пока дополнительно обследуют врачи.

       


      Никитка после побоев горе-матери / скриншот с видео ТСН

      Где его мать – неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется. Решается вопрос об отобрании детей у матери и лишения ее родительских прав.

      Выяснилось, что мать уже стоит на учете у соцслужб и дважды привлекалась к административной ответственности. Теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.

      Смотрите видео "объяснений" матери младенца:

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Ровно Полиция Дети и несовершеннолетние
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