Ссадины и кровь: 19-летняя мать жестоко избила младенца и бросила в общежитии – фото и видео

На Ровенщине 19-летняя мать избила младенца и закрыла его в комнате общежития. Ночью соседи пришли на плач – на тот момент малыш уже еле дышал. Мать все отрицает.

Мальчику еще даже нет месяца. В соцобщежитие с матерью он пробыл всего лишь 4 суток, сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

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Когда другие жители вошли в комнату, то увидели ребенка в синяках, ссадинах и с кровью на лице. В реанимацию областной больницы Никитка попал в тяжелом состоянии. Медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.



Мать жестоко избила ребенка / Скрнишот ТСН

19-летняя горе-мать вернулась лишь на следующий день. Объясняла, что у сестры заболел ребенок и она ушла помогать лечить. Женщина убеждает, что своего ребенка пальцем не трогала, мол, травмы у него от сквозняка.

Правоохранителям сказала другое: объяснила все стрессом от постоянного детского крика. По ее словам, именно поэтому оставила малышку и пошла на свидание.

Почему 19-летняя горе-мать оказалась в соцобщежитии?

Там она побыла лишь 4 суток, потому что не имела, где жить с ребенком. Там, где женщина зарегистрирована, не было надлежащих условий для жизни с ребенком. Синяки у малыша заметили раньше. Медики все зафиксировали, однако доказательств побоев не было. У женщины еще есть старший 3-летний сын, который в детском центре.

Как чувствует себя малыш сейчас?

Ребенок в реанимации. По предварительному осмотру, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двустороннюю пневмонию и подозрение на перелом костей основания черепа. Младенца пока дополнительно обследуют врачи.



Никитка после побоев горе-матери / скриншот с видео ТСН

Где его мать – неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется. Решается вопрос об отобрании детей у матери и лишения ее родительских прав.

Выяснилось, что мать уже стоит на учете у соцслужб и дважды привлекалась к административной ответственности. Теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.

Смотрите видео "объяснений" матери младенца: