До того ж, США поповнить ракетами систему оборони "Залізний купол". Відновлюватимуть регіон спільними зусиллями з палестинською адміністрацією.

Напередодні Байден поговорив з Нетаньяху та закликав до припинення вогню

США наповнить "Залізний купол"

Байден на своєму брифінгу з Білого дому привітав старт перемир'я, яке почало діяти вночі 21 травня. Він зазначив, що палестинці і ізраїльтяни однаково гідні того, щоб жити безпечно і користуватися рівними свободами, процвітанням і демократією.

Байден заявив, що міжнародні місії продовжать допомогати у відновленні Сектору Гази і підтримці постраждалих. США також долучаться до цього.

Ми продовжуємо співпрацювати з ООН та іншими міжнародними сторонами з метою надання швидкої гуманітарної допомоги та забезпечення міжнародної підтримки людей в Газі і її відновлення,

– сказав Байден.

Відзначається, що США нададуть допомогу у відновленні Сектора Гази в партнерстві з Палестинською адміністрацією. До того ж, своїми ракетами США поповнить систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Що відомо про "Залізний купол"? Це всепогодна Це всепогодна система протиракетної оборони . Її розробило ізраїльське підприємство "Рафаель". Ця система перехоплює та знищує тактичні некеровані ракети та артснаряди, які випустили з відстані від 4 до 70 кілометрів, якщо вони загрожують населеним пунктам.

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