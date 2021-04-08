США, Канада, Литва, Польша и Великобритания обсудили российские войска возле Украины
Многонациональный круглый стол собрал представителей 5 стран 7 апреля. Говорили об Украине, большей частью об угрозе для нее со стороны России.
Источник:пресс-служба Пентагона
Участие в мероприятии приняли представители Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Литвы и Польши. Все они выразили Украине безоговорочную поддержку.
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5 стран обсудили ситуацию с эскалацией в Донбассе
В пресс-службе Пентагона рассказали детали круглого стола, который собрал представителей 5 стран 7 апреля. Говорили во время мероприятия об эскалации на Донбассе.
- США на встрече представляла исполняющая обязанности заместителя министра обороны Аманда Дори.
- А инициировал и провел мероприятие министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
- Присутствовали и участники из Литвы, Польши и Канады как стран, которые "значительно помогают Украине в сфере безопасности".
Страны-участницы встречи (проходила в формате видеоконференции):
- Обвинили Москву в подрыве ситуации на Донбассе.
- Вспомнили об успешном соглашении, достигнутое при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020, от которого Россия отошла.
- Договорились усиленно помогать украинским военным тренироваться.
- И поддерживать развитие потенциала Вооруженных сил Украины.
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