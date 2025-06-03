Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Мать говорит, что "изгоняла демонов"

Полиция прибыла в дом в Форт-Пирсе 30 мая, после того, как представители отдела образования попросили провести проверку благополучия ребенка. Беспокойство вызвало то, что шестилетний Рамиль Пьер более двух недель не появлялся в школе.

Мать привела помощника шерифа в спальню мальчика. Его нашли мертвым в постели.

При разговоре с его матерью мы узнали, что она считает, якобы Бог приказал изгнать демонов из тела ребенка. А когда ребенок перестал двигаться и фактически умер, женщина почувствовала, что мальчик "освободился" от этих демонов, и ждала, когда он "вернется",

– рассказал шериф.

Также отметил, не сразу было понятно, как умер мальчик. Однако следователи считают, что это произошло 18 мая, – в последний день, когда мать разговаривала с ним. Вскрытие предоставит больше информации.

Дель Торо также сказал, что 41-летняя мать демонстрировала "много взлетов и падений во время расследования, от смеха в разное время на месте происшествия до плача". Ее арестовали 30 мая.

Женщину подозревают в убийстве второй степени. Также в том, что она не сообщила о смерти и намеренно касалась или двигала тело, одежду или любой предмет на теле или вблизи него, согласно тюремным записям.

По словам шерифа, мальчик с матерью проживали в доме одни. Ранее правоохранители получали заявления из-за инцидентов в этом доме. Однако жалобы касались "бытовых проблем" в отношении другого члена семьи, который ранее жил с ними. Кроме того, чиновники посещали дом 17 мая из-за "медицинских проблем".