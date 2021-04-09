Поки Росія продовжує стягувати свої війська до кордонів, Україну починають підтримувати міжнародні партнери. Адже безпека – є питанням не майбутнього, а теперішнього.

Набагато важливіші не загальні заяви про членство України в Організації Північноатлантичного договору, а реальна допомога. Таку думку в ефірі висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

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США не відправлятимуть свої дивізії

За його словами, президент США Джо Байден багато пообіцяв у своїх перемовинах з Україною. Публіцист впевнений, що відбуваються конкретні розмови між воєнними відомствами про ту допомогу, яку США нададуть у дуже ймовірному випадку російської агресії.

США не відправлятимуть свої дивізії на Донецьк чи інший фронт. Але будь-яка інша підтримка (порадники, інструктори, озброєння) будуть,

– зазначив Піонтковський.

Він зауважив, що Росія вже відреагувала на непокору України загрозами позбавити державу державності.

Які зобов'язання США

Піонтковський відзначив, що США взяли на себе конкретні зобов'язання. І це не приховують у Вашингтоні. Також про них розповіли російським колегам.

"В економічній сфері (Росії – 24 канал) одразу після початку агресії вводитимуть вже не санкції, а тотальну економічну війну", – додав російський опозиційний публіцист.

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