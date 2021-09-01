Стрельбу открыли в средней школе Маунт-Табор. В офисе шерифа сообщили, что охраняют всю территорию школы и что все ученики в безопасности.

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Полиция ищет стрелка

Все силы полиции направлены на то, чтобы найти подозреваемого. В районе большое количество стражей порядка, а также дежурят медики. Сейчас родителей учеников призвали не приходить в школу для того, чтобы забрать детей.

Родственников собрали в торговом центре неподалеку и они ждут дальнейших инструкций. Сначала учеников планировали перевезти в помещение Христианской ассоциации молодежи, но этого решили не делать. Детей доставляют к родителям поэтапно.

Обратите внимание! Впоследствии появилась информация, что огонь открыли еще в одном районе, однако в офисе шерифа это не подтвердили.

Другие школы временно закрыли

Тем временем, другие школы округа Форсайт тоже прекратили работу из соображений безопасности. Правда, никаких опасных инцидентов у них не зафиксировали.

Смотрите видео с места событий:

В Северной Каролине – это вторая стрельба за несколько дней

Отметим, что это уже второй такой инцидент в Северной Каролине на этой неделе. 30 августа застрелили ученика в средней школе в Уилмингтоне. Вероятным стрелком является 15-летний парень.

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