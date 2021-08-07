Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что количество COVID-госпитализаций увеличилось более чем в три раза в течение месяца – с примерно 12 тысяч до почти 43 тысяч.
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Генеральный директор Ассоциации больниц Флориды Мэри Мэйхью объяснила ухудшение эпидемической ситуации распространением мутации коронавируса Дельта среди граждан, которые не вакцинировались.
- По ее словам, во многих городах больницы страдают от наплыва инфицированных, некоторые из них уже фиксируют рекордное количество госпитализаций.
В Техасе больницы также готовятся к очередному всплеску COVID-19, отделения неотложной помощи уже задействованы на полную мощность, а в одном из медучреждений закончились места в палатах.
- Пациентов размещают прямо в коридорах и залах ожидания.
Ситуация с коронавирусом в США
- заболели – 36 495 295 человек;
- выздоровели – 29 848 907 пациентов;
- умерли – 632 887 граждан.