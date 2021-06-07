У 2014 році державний секретар США Джон Керрі повідомляв, що американські космічні апарати бачили місце запуску, траєкторію ракети та її влучання у пасажирський авіалайнер.
Читайте також 298 порожніх стільців: красномовна акція перед посольством Росії у Гаазі через катастрофу MH17
США відмовились надавати супутникові знімки
У міністерстві юстиції Нідерландів заявили, що представник прокуратури отримав доступ до супутникових знімків від Штатів. Однак, не зважаючи на це, американці не будуть передавати зображення до суду.
Він (представник прокуратури, – 24 канал) отримав брифінг розвідки у США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки,
– зазначили у мін'юсті.
До слова, суд і родичі загиблих в авіакатастрофі просили розкрити основну інформацію, але Сполучені Штати відмовилися, аргументувавши це "захистом джерел розвідки".
Старший суддя Хендрік Стейнхаус зауважив, що 8 червня розповідатиме чи був збитий літак ракетою "Бук". Він додав, що вкотре просив США оприлюднити знімки та вкотре отримав відмову.
Справа MH17: головне
- Бойовики збили Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинула.
- У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.
- У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду у справі про авіакатастрофу MH17. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.