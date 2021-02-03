США підтримали санкції проти каналів Медведчука, – посольство
Штати підтримали зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії, тобто санкції проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Джерело: посольство США в Україні
Зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до законодавства.
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Реакція США
Тому у Штатах такі кроки підтримали.
Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав,
– наголосили у посольстві.
Як відреагували у світі
- Євросоюз схвально оцінив санкції проти ZIK, "112 Україна" і Newsone. Глава представництва України при ЄС Микола Точицький зазначив, що є неофіційна реакція.
- Натомість у Росії бідкаються через санкції. У Кремлі навіть звернулись до міжнародних організацій.
Блокування каналів Козака: що відомо
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Президент Володимир Зеленський підписав указ.
- Відтак телеканали політика ZIK, "112 Україна" і Newsone. Одразу після рішення вони припинили мовлення.
- Зеленський наголосив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду. Глава держави подякував українцям за підтримку рішення РНБО.
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