В США произошла масштабная стрельба: пострадали 9 человек
В американском городе Провиденс, что в штате Род-Айленд, произошла стрельба. В результате инцидента пострадали 9 человек.
Источник:АР
По словам шефа местной полиции Хью Клементса, в результате стрельбы 3 человека получили серьезные ранения.
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Стрельба в американском городе Провиденс
Впоследствии в полиции уточнили, что среди раненых есть 8 мужчин и одна женщина.
Сначала неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов. Впоследствии люди, которые находились в этом доме, начали стрелять в ответ. Всего раздались несколько десятков выстрелов.
Полиция заявила, что стрельба стала самой массовой в истории города. Пока никаких арестов правоохранители не осуществляли.
Стрельбы в США: последние инциденты
- 9 мая в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо во время стрельбы на праздновании дня рождения погибли 7 человек.
- Кроме того, в начале мая в штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу в казино – по меньшей мере 7 человек получили ранения.
- В городе Остин в Техасе 18 апреля произошла стрельба, в результате которой погибли 3 человека.
- А в Индианаполисе 15 апреля мужчина убил 8 человек, еще 4 – получили ранения.
Инцидент произошел в городе Провиденс: смотрите карту
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