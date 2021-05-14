В американском городе Провиденс, что в штате Род-Айленд, произошла стрельба. В результате инцидента пострадали 9 человек.

По словам шефа местной полиции Хью Клементса, в результате стрельбы 3 человека получили серьезные ранения.

Читайте также Во Флориде неизвестные устроили стрельбу в торговом центре: есть пострадавшие

Стрельба в американском городе Провиденс

Впоследствии в полиции уточнили, что среди раненых есть 8 мужчин и одна женщина.

Сначала неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов. Впоследствии люди, которые находились в этом доме, начали стрелять в ответ. Всего раздались несколько десятков выстрелов.

Полиция заявила, что стрельба стала самой массовой в истории города. Пока никаких арестов правоохранители не осуществляли.

Стрельбы в США: последние инциденты

Инцидент произошел в городе Провиденс: смотрите карту