У Ріґбі, що в американському штаті Айдахо, шестикласниця почала стрілянину. У результаті постраждали двоє учнів і один дорослий.

Дівчинка зранку вийняла з рюкзака пістолет та відкрила вогонь. Двох людей вона поранила в шкільному коридорі.

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Потім вона поранила ще одну людину та вийшла надвір. Учитель обеззброїв дитину та затримав до прибуття поліції. Учнів евакуювали до найближчої школи.

Що відомо про стан жертв

Троє жертв отримали поранення кінцівок. Дорослого вже виписали з лікарні, а двоє учнів залишаться у медзакладі.

Їхньому життю нічого не загрожує, але один з них може потребувати операції.

Які мотиви стрілянини

Мотиви та обставини стрілянини ще з'ясовують.

Прокурор округу Джефферсон Марк Тейлор повідомив, що висуватимуть "відповідні" звинувачення. Ймовірно, вони включатимуть 3 пункти звинувачення в замаху на вбивство.

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