В США шестиклассница открыла стрельбу в школе: есть пострадавшие
В Ригби, что в американском штате Айдахо, шестиклассница начала стрельбу. В результате пострадали двое учеников и один взрослый.
Источник:ABC News
Девочка утром вынула из рюкзака пистолет и открыла огонь. Двух человек она ранила в школьном коридоре.
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Потом она ранила еще одного человека и вышла на улицу. Учитель обезоружил ребенка и задержал до прибытия полиции. Учеников эвакуировали в ближайшую школу.
Что известно о состоянии жертв
Трое жертв получили ранения конечностей. Взрослого уже выписали из больницы, а двое учеников останутся в медучреждении.
Их жизни ничего не угрожает, но один из них может нуждаться в операции.
Каковы мотивы стрельбы
Мотивы и обстоятельства стрельбы еще выясняют.
Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор сообщил, что будут "соответствующие" обвинения. Вероятно, они будут включать 3 пункта обвинения в покушении на убийство.
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