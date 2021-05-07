В Ригби, что в американском штате Айдахо, шестиклассница начала стрельбу. В результате пострадали двое учеников и один взрослый.

Девочка утром вынула из рюкзака пистолет и открыла огонь. Двух человек она ранила в школьном коридоре.

Читайте также В США неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ: по нему открыли огонь

Потом она ранила еще одного человека и вышла на улицу. Учитель обезоружил ребенка и задержал до прибытия полиции. Учеников эвакуировали в ближайшую школу.

Что известно о состоянии жертв

Трое жертв получили ранения конечностей. Взрослого уже выписали из больницы, а двое учеников останутся в медучреждении.

Их жизни ничего не угрожает, но один из них может нуждаться в операции.

Каковы мотивы стрельбы

Мотивы и обстоятельства стрельбы еще выясняют.

Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор сообщил, что будут "соответствующие" обвинения. Вероятно, они будут включать 3 пункта обвинения в покушении на убийство.

Перестрелки в США: последние новости