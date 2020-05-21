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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

США увеличили финансовую помощь Украине для борьбы с COVID-19

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Антикоронавирусная финансовая помощь со стороны США возросла
Антикоронавирусная финансовая помощь со стороны США возросла / Иллюстративное фото (pixabay)

Соединенные Штаты Америки увеличили гуманитарную и медицинскую помощь Украине для противостояния коронавирусу до 15,5 миллиона долларов. В общем Трамп решил профинансировать медицину в разных странах на почти миллиард.

На гуманитарную и неотложную медицинскую помощь различным странам мира США выделяют более 900 миллионов долларов. Все эти деньги должны быть направлены на противодействие пандемии COVID-19. Об этом рассказали в украинском посольстве.

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Сколько денег США выделяют Украине

Украине помощь на 14,5 миллиона долларов одобрили несколько раньше, однако теперь ее решили расширить – до 15,5 миллиона.

  • 13 миллионов и 100 тысячи долларов – это медицинская помощь и гуманитарная помощь, которую окажет USAID (Агентство США по международному развитию) по программе International Disaster Assistance ("Международная помощь при катастрофах").
  • 2 миллиона и 400 тысяч выделят через Государственный департамент США по программе Migration and Refugee Assistance ("Миграция и помощь беженцам").

Куда именно пойдут выделенные средства

Все выделенные деньги пойдут на помощь медицинским учреждениям, а также на помощь людям, которые подверглись негативному социальному воздействию пандемии. А именно:

  • Для местных учреждений здравоохранения, чтобы они могли предоставлять качественные услуги больным, а также чтобы могли лучше противодействовать распространению COVID-19. 
  • Для людей потеряли средства к существованию, а особый акцент среди таких – на жителях территорий, которые затронула война на Донбассе.

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Финансы Новости США Новости Украины
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