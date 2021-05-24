В США вечеринка в стиле 90-х завершилась стрельбой: есть жертвы, много раненых

В поселке Фэрфилд, что в американском штате Нью-Джерси, произошла стрельба во время вечеринки по случаю дня рождения. В результате 2 человека погибли и еще 12 получили ранения.
Вечеринка проходила в стиле 90-х. Участие в ней приняли более сотни людей. Мероприятие проходило во дворе двухэтажного дома.
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Подробнее о стрельбе
- Стрельба произошла поздно вечером в субботу, 22 мая.
- Жертвами инцидента стали 25-летняя женщина и 30-летний мужчина. Еще 12 человек получили ранения, их госпитализировали.
- Мотив преступления остается неизвестным, никаких арестов пока не проводили. По предварительным данным, нападающего разыскивают.
В вечеринке приняли участие более 100 человек / Фото AP
- Соседи рассказали, что слышали около 15 выстрелов. Гости в панике искали убежища в соседних домах.
- На фото с места видно только разбросанные стулья, тенты и столы.
Смотрите видео с места стрельбы на вечеринке в СШАОбратите внимание! Недавно в американском городе Миннеаполис неизвестные устроили перестрелку. В результате погибли по меньшей мере два человека. Еще 8 человек получили ранения.