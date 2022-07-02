России будет трудно, – в "Нафтогазе" отреагировали на исторический экспорт газа из США

В июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории доставили в Европу больше газа, чем Россия. Это очень важный результат.

Рекордный импорт газа из США знаменует новую эру

Об этом 24 канала рассказала советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. Она заметила, что эта новость достаточно иронична.

Впервые в истории США доставили за месяц больше газа в Европу, чем Россия

По ее мнению, если бы Европа реализовала диверсификацию и отказ от российских энергоносителей и искала бы им альтернативу раньше, то, вероятно, полномасштабной войны России против Украины и не было бы.

Во-первых, страна-агрессор не имела бы такой системной и регулярной "кормушки" из Европы, которая покрывала бы большинство потребностей, в том числе и в военной сфере.

Во-вторых, Россия понимала бы, что страны ЕС не имеют перед ней таких уязвимых мест, на которые можно будет рассчитывать. Государство-террорист понимало, что при обычном положении дел Европа полностью зависима от него, а значит даже в условиях войны не сможет активно продвигать санкции на энергетическом фронте.

Именно это, по словам Залищука, мы видим сейчас. Конечно, санкции есть – Запад отказывается от угля и в среднесрочной перспективе от нефти, однако о серьезных сдвигах с российским газом пока речь не идет.

Однако даже при таких обстоятельствах исторический и рекордный импорт газа из США является хорошей новостью.

Это знаменует новую эру, когда Россия не будет иметь такого монопольного доминантного положения на европейском континенте.

– считает советница главы "Нафтогаза".

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Это указывает на то, что в последующие годы обещают быть затруднительными для России. Ей придется полностью перестраивать свою экономику и испытывать трудности в решении своих бюджетных финансовых вопросов.

Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук об историческом экспорте газа из США: смотрите видео

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