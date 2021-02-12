США ввели санкції проти лідерів військового перевороту у М'янмі
Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.
Источник:Мінфін США
Что известно о санкциях за переворот в Мьянме
Среди тех, против кого ввели ограничения, является первый вице-президент Мьянмы Мьин Шве и министр обороны страны Сейн Он. Они занимали эти должности, прежде чем правительство свергли.
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США также пригрозили ответственным за переворот расширением санкционного списка.
Мы также готовы принять дополнительные меры, если военные Мьянмы не изменят курс. Если будет больше насилия против мирных протестующих, то военные Мьянмы обнаружат, что сегодняшние санкции – только первые,
– сообщили в Минфине.
Переворот в Мьянме: главное
- 1 февраля 2021 военные задержали президента Он Мьин, государственную советница Аун Сан Су Чжи, а затем еще около 400 политиков.
- Военные заявили, что выборы, которые состоялись в ноябре 2020 – сфальсифицированы. Заметим, согласно официальным данным, на голосовании победила партия Аун Сан Су Чжи.
- К власти пришел вице-президент Мьин Шве. В Мьянме объявили режим чрезвычайного положения.
- Совбез ООН призвал военных освободить президента и его советница. Сейчас чиновники находятся под стражей.
- Против переворота на улицы вышли тысячи людей. Силовики жестоко разгоняли мирное население.
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