Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.

Что известно о санкциях за переворот в Мьянме

Среди тех, против кого ввели ограничения, является первый вице-президент Мьянмы Мьин Шве и министр обороны страны Сейн Он. Они занимали эти должности, прежде чем правительство свергли.

Читайте также Во время протестов в Мьянме полиция стреляет в людей боевыми патронами: есть раненые – видео

США также пригрозили ответственным за переворот расширением санкционного списка.

Мы также готовы принять дополнительные меры, если военные Мьянмы не изменят курс. Если будет больше насилия против мирных протестующих, то военные Мьянмы обнаружат, что сегодняшние санкции – только первые,

– сообщили в Минфине.

Переворот в Мьянме: главное