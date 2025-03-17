США выходят из группы, что расследует ответственность России за вторжение в Украину, – NYT

Соединенные Штаты исходят из многонациональной группы, созданной для расследования вторжения России в Украину. Речь идет о Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Свое решение американский Минюст "тихо" сообщил европейским партнерам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Что известно о выходе США из группы, расследующей вторжение России

Решение Вашингтона выйти из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, к которому администрация Джо Байдена присоединилась в 2023 году, является последним свидетельством того, что администрация Трампа отходит от обязательств предыдущего американского президента привлечь российского диктатора Владимира Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев.

Группа была создана, чтобы привлечь руководство России вместе с ее союзниками в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, определенную как агрессия согласно международному праву и договорам, которая нарушает суверенитет другой страны и не была начата в целях самообороны.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что решение будет объявлено в понедельник в электронном письме к персоналу и членам главной организации группы, Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, более известного как Евроюст.

Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, направив старшего прокурора Министерства юстиции в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу Группы по анализу военных преступлений, созданной в 2022 году генеральным прокурором США Мерриком Брайаном Гарландом, в составе которой работают опытные прокуроры. Он имел целью координировать усилия американского министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полномасштабного вторжения в Украину три года назад.

В Белом доме не назвали журналистам никаких причин по выходу из следственной группы, кроме стандартного объяснения других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов. Соответствующую информацию изданию предоставили люди, знакомые с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности.