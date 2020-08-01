Уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем было до вспышки коронавируса, и выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Дональд Трамп считает виновным в увеличении количества безработных Китай.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заблокировали выплаты по безработице, написал в твиттере Дональд Трамп.

Читайте также Для сдерживания Китая и России: в Пентагоне призвали укреплять силы НАТО

Это так ужасно, особенно учитывая то, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая,

– отметил лидер США.

Пандемия коронавируса оказывала серьезное влияние на американскую экономику, в том числе и на уровень безработицы.

Ранее глава Федеральной резервной системы США, которая является центральным банком страны, Джером Пауэлл рассказал о статистике безработицы.

Безработица в США с начала карантина

В марте и апреле из-за жестких ограничительных мер 22 миллиона американцев потеряли работу, примерно треть из них с мая смогли найти новую.

По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%. Это намного выше, чем до вспышки коронавируса, а также больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Pelosi & Schumer blocked desperately needed unemployment payments, which is so terrible, especially since they fully understand that it was not the workers fault that they are unemployed, it’s the fault of China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020

Узнайте больше Ответственность Китая за COVID-19: что известно о шокирующем отчете спецслужб стран Запада

Другие обвинения Трампа в сторону Китая

Американский президент ранее неоднократно повторял, что считает Китай ответственным за начало пандемии COVID-19 в мире.

В частности, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса, а также масштабах распространения инфекции.

о происхождении вируса, а также масштабах распространения инфекции. В Китае такие высказывания опровергают. Мол, там ничего не скрывали. В китайском МИД выразили сожаление, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для травли Китая".

Обратите внимание! По состоянию на 1 августа в США зафиксировали 4 706 059 случаев коронавируса. От болезни умерли 156 752 больных, выздороветь удалось – 2 327 791. Страна продолжает занимать первую строчку по количеству заражений.