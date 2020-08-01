В США критически вырос уровень безработицы: Трамп говорит, что виноват Китай
Уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем было до вспышки коронавируса, и выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Дональд Трамп считает виновным в увеличении количества безработных Китай.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заблокировали выплаты по безработице, написал в твиттере Дональд Трамп.
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Это так ужасно, особенно учитывая то, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая,
– отметил лидер США.
Пандемия коронавируса оказывала серьезное влияние на американскую экономику, в том числе и на уровень безработицы.
Ранее глава Федеральной резервной системы США, которая является центральным банком страны, Джером Пауэлл рассказал о статистике безработицы.
Безработица в США с начала карантина
- В марте и апреле из-за жестких ограничительных мер 22 миллиона американцев потеряли работу, примерно треть из них с мая смогли найти новую.
- По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%. Это намного выше, чем до вспышки коронавируса, а также больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.
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Другие обвинения Трампа в сторону Китая
- Американский президент ранее неоднократно повторял, что считает Китай ответственным за начало пандемии COVID-19 в мире.
- В частности, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса, а также масштабах распространения инфекции.
- В Китае такие высказывания опровергают. Мол, там ничего не скрывали. В китайском МИД выразили сожаление, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для травли Китая".