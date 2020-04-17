США дадут более 9 миллионов долларов Украине для борьбы с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки расширят помощь Украине в противодействии эпидемии коронавируса до 9,1 миллионов долларов. Ранее правительство США выделило 1,2 миллиона долларов Украине на преодоление последствий COVID-19.

Средства будут выделять Украине через Агентство США по международному развитию, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в фейсбуке.

Кстати В Украине за последние сутки более 500 новых больных COVID-19

Помощь направят на:

подготовку лабораторных систем;

выявление заболевания;

оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных накоронавирусом, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

Посольство поблагодарило американских партнеров за поддержку и слаженные усилия.

Предыдущие средства от США должны также потратить на медицинскую и гуманитарную помощь.

Что известно про коронавирус в Украине

По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, умерли 125 человек, зато 246 – вылечились.

Карантин продлится минимум до 24 апреля, но правительство может его продлить до начала мая.

Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Что известно о запретах из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала