США дадут более 9 миллионов долларов Украине для борьбы с коронавирусом
Соединенные Штаты Америки расширят помощь Украине в противодействии эпидемии коронавируса до 9,1 миллионов долларов. Ранее правительство США выделило 1,2 миллиона долларов Украине на преодоление последствий COVID-19.
Средства будут выделять Украине через Агентство США по международному развитию, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в фейсбуке.
Кстати В Украине за последние сутки более 500 новых больных COVID-19
Помощь направят на:
- подготовку лабораторных систем;
- выявление заболевания;
- оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.
Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных накоронавирусом, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.
Посольство поблагодарило американских партнеров за поддержку и слаженные усилия.
Предыдущие средства от США должны также потратить на медицинскую и гуманитарную помощь.
Что известно про коронавирус в Украине
По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, умерли 125 человек, зато 246 – вылечились.
Карантин продлится минимум до 24 апреля, но правительство может его продлить до начала мая.
Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
Что известно о запретах из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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