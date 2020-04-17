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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      США дадут более 9 миллионов долларов Украине для борьбы с коронавирусом

      - Читати новину українською
      США предоставят Украине дополнительную помощь / Getty Images

      Соединенные Штаты Америки расширят помощь Украине в противодействии эпидемии коронавируса до 9,1 миллионов долларов. Ранее правительство США выделило 1,2 миллиона долларов Украине на преодоление последствий COVID-19.

      Средства будут выделять Украине через Агентство США по международному развитию, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в фейсбуке.

      Кстати В Украине за последние сутки более 500 новых больных COVID-19

      Помощь направят на:

      • подготовку лабораторных систем;
      • выявление заболевания;
      • оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

      Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных накоронавирусом, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

      Посольство поблагодарило американских партнеров за поддержку и слаженные усилия.

      Предыдущие средства от США должны также потратить на медицинскую и гуманитарную помощь.

      Что известно про коронавирус в Украине

      По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, умерли 125 человек, зато 246 – вылечились.

      Карантин продлится минимум до 24 апреля, но правительство может его продлить до начала мая.

      Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.


      Что известно о запретах из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости США Деньги Новости политики
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