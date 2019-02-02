США дали обещание Венгрии давить на Украину в споре о языках нацменьшинств, – СМИ

США сместили в сторону поддержки Венгрии свою позицию по спору между этим государством и Украиной. Этот спор касается положений украинского закона об образовании относительно языка национальных меньшинств.

Об этом свидетельствует дипломатическая телеграмма, присланная в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо, пишет проект либеральных венгерских журналистов Direkt36.

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В телеграмме изложены подробности разговора между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессей Митчеллом. Этот разговор состоялся 18 декабря 2018 года в Вашингтоне.

В случае Украины американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии в отношении националистического отношения Украины и опасного прецедента, который может создать ее закон об образовании,

– говорится в телеграмме.

Митчелл признает законными возражения Венгрии по закону об образовании Украины относительно меньшинств, и говорит, что США постоянно поднимают этот вопрос перед украинской стороной.

"Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", – говорится в материале издания.

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия в вопросе Украины. Митчелл пожаловался Мадяру, что венгерский премьер Виктор Орбан говорил об Украине, как о "буферном государстве".

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По словам Митчелла, он считает, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, что Украина становится частью Запада, и Украина может служить примером того, что "небольшое государство может установить политическую независимость от России".

В чем заключается конфликт между Украиной и Венгрией?Споры между государствами продолжаются уже больше года. Они вспыхнули из-за принятого в Украине осенью 2017 года закона об образовании. Одна из статей закона предусматривает, что в Украине дети из семей нацменьшинств смогут учиться на родном языке только в начальной школе. От 5 класса весь учебный процесс будет происходить на украинском языке, при этом языки нацменьшинств будут изучаться только как предмет.



Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в этой статье закона. Поэтому Венгрия взялась блокировать встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, и делала это неоднократно.



Тогда Украина пошла на уступки Венгрии и Кабмин продлил переходный период для внедрения "языковой" статьи закона. У детей из нацменьшинств появилось больше времени для перехода на новые правила преподавания предметов, ведь переходный период продлится до 2023 года. Однако Венгрию на устроили такие уступки.