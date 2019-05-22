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      США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 в России

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      Российский ракетный комплекс С-400
      Российский ракетный комплекс С-400 / Фото из открытых источников

      Госдепартамент США поставил ультиматум перед властью Турции – в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем С-400 в России. Вместо этого соглашения Вашингтон предложил Анкаре купить американские комплексы Patriot. В противном случае США оставили за собой право ввести санкции против Турции.

      В Госдепартаменте заявили, что предложение Вашингтона окончательная, других отсрочек не будет, сообщил телеканал CNBC.

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      Также в Госдепе отметили, что страны, входящие в НАТО должны закупать военную технику, "которая сочетается с системами НАТО", а российская техника "не соответствует этим стандартам".

      Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру покупки С-400,
      – заявили в американском ведомстве.

      США могут исключить Турцию из программы производства американских бомбардировщиков F-35, заставить Анкару возместить стоимость 100 заказанных, но еще не предоставленных самолетов, а также ввести санкции по линии НАТО.

      Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 в России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35.

      Вашингтон заявлял, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, включая истребители нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35.

      Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки запланированы уже в этом году.

      Кроме того, президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитно-ракетные комплексы С-500.

      Что известно о ЗРК С-400?Это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, С-400 играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.
      ЗРК Тріумф С-400

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      Теги: НАТО Новости США Новости России Новости Турции Новости политики
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