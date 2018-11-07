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      США фактически получат диктатора, – эксперт о возможной победе партии Трампа на выборах

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Если на выборах в Конгресс США победит Республиканская партия во главе с действующим президентом Дональдом Трампом, то в Штатах исчезнет важный институт демократии.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказывает международный обозреватель Иван Яковина.

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      "У Трампа вообще не останется никаких сдержек и противовесов. Под его контролем окажется Конгресс – и нижняя Палата представителей, верхняя – Сенат. Судебная власть тоже у него в кармане, поскольку именно Сенат занимается назначением новых судей. Более того, за один год Трамп пропихнул в Верховный суд США сразу двух своих друзей. Теперь у республиканцев там большинство", – констатирует журналист.

      Таким образом, законодательная, судебная и исполнительная ветви власти окажутся под полным контролем Трампа. По мнению Яковины, с таким арсеналом он легко разберется с "четвертой властью", то есть свободными СМИ, которых он открыто называет "врагами народа". Для этого ему надо будет лишь изменить Конституцию, выкинув из нее Первую поправку, которая гарантирует свободу слова. Однако международный обозреватель убежден, что Трамп хочет не менять Конституцию, а отменять целые ее куски.

      Если республиканцы получат большинство в Конгрессе, то ему ничто не помешает осуществить задуманное и поменять Конституцию просто своим указом. Некому будет его остановить! В общем, Америка фактически получит диктатора типа Виктора Януковича со всеми нехорошими последствиями. В этом случае, думаю, там и Майдан может начаться. Простые американцы не позволят установить в своей стране режим личной власти. Особенно это касается Калифорнии, Нью-Йорка и других мест, где подавляющее большинство жителей – демократы,
      – подчеркнул Яковина.

      Напомним, 6 ноября в США состоялись выборы в Конгресс – голосовали за новых членов Палаты представителей и 35 членов Сената. Кроме того, граждане должны были избрать 36 губернаторов. По промежуточным результатам палата Представителей осталась под контролем республиканцев. Поэтому импичмент президенту уже не грозит, поскольку такое решение принимают обе Палаты парламента. При этом Республиканская партия потеряла большинство в Палате представителей, но сохранила его в Сенате.

      Видео полного выпуска "Безумного мира" за 7 ноября 2018

       

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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