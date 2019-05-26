США, Германия и НАТО призвали РФ немедленно освободить из плена украинских моряков

Соединенные Штаты Америки, Германия и НАТО одобрили решение Международного трибунала по морскому праву ООН в деле незаконно захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Они призвали страну-агрессора срочно освободить пленных и вернуть украинские военные корабли.

Так, посольство США в Украине заявило, что Россия должна обязательно выполнить решение Морского трибунала ООН.

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"Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и 3 судна, захваченные ею 25 ноября 2018 года и разрешить им вернуться в Украину. Мы призываем Россию срочно освободить украинских моряков и судна", – подчеркнули в США.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер добавил, что "пришла пора России освободить членов экипажа и судна, которые были незаконно захвачены!".

В Североатлантическом Альянсе подчеркнули, что Кремль не имеет законных оснований удерживать в плену украинских моряков.

НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли,

– сказали в Альянсе.

В то же время, в Германии добавили, что освобождение Россией украинских моряков из плена было бы важным "вкладом в срочно необходимую деэскалацию".

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по инцидентам в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить решение и немедленно освободить задержанных моряков, а также снять арест с судов", – сказали в ФРГ.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московский СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.



25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.



В свою очередь, в России заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".