США готовит России новогодний подарок – новые санкции

Намедни санкционный список против России пополнился двумя компаниями – ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО Global Vision Group, которые были заподозрены в поставках иранской нефти в Сирию.

Таким образом, администрация президента США Дональда Трампа сохранила тренд дружественного сотрудничества с Россией и всецелой поддержки в ее экономическом развитии. Ведь, как известно, санкции только во благо!

Но, если без сарказма, то частота расширения санкций по отношению к РФ со стороны США радует, очень радует! Скажем так, такой частоты и таких масштабов не было во времена даже "проклятого" Обамы, что лишний раз доказывает насколько все-таки нынешний пул Белого дома "весь в доску свой". Но, все же, хотелось бы на этом фоне озвучить несколько интересных цифр.

Так, с начала этого года в конгресс США было внесено 6 законопроектов, касающихся расширения санкций против РФ, в частности, затрагивающих инвестиции в Госдолг РФ и запрет валютных (долларовых) транзакций для российских банков. В течение же 2018 года США 6 раз расширяли и продлевали санкционный список.

В то же время пока наиболее "вкусные" санкции находятся на рассмотрении, в самой России идет успешный сбор плодов от санкционного режима. В частности, только с начала 2018 года из облигаций федерального займа РФ было выведено $6,7 миллиарда. Согласно же данным на начало ноября, из России было выведено в этом году $42,2 миллиарда, что стало рекордом с 2014 года.

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Но, то ли еще будет, тем более что для страны-бензоколонки сейчас наступает не самый лучший период, ведь главный ее наполнитель бюджета (нефть) вновь стал стремительно опускаться на дно, с намерением к Новому году обновить минимумы своей стоимости.