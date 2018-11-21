18:54
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Злой Одессит

      США готовит России новогодний подарок – новые санкции

      694
      Санкции против России продлены
      Санкции против России продлены

      Намедни санкционный список против России пополнился двумя компаниями – ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО Global Vision Group, которые были заподозрены в поставках иранской нефти в Сирию.

      Таким образом, администрация президента США Дональда Трампа сохранила тренд дружественного сотрудничества с Россией и всецелой поддержки в ее экономическом развитии. Ведь, как известно, санкции только во благо!

      Но, если без сарказма, то частота расширения санкций по отношению к РФ со стороны США радует, очень радует! Скажем так, такой частоты и таких масштабов не было во времена даже "проклятого" Обамы, что лишний раз доказывает насколько все-таки нынешний пул Белого дома "весь в доску свой". Но, все же, хотелось бы на этом фоне озвучить несколько интересных цифр.

      Так, с начала этого года в конгресс США было внесено 6 законопроектов, касающихся расширения санкций против РФ, в частности, затрагивающих инвестиции в Госдолг РФ и запрет валютных (долларовых) транзакций для российских банков. В течение же 2018 года США 6 раз расширяли и продлевали санкционный список.

      В то же время пока наиболее "вкусные" санкции находятся на рассмотрении, в самой России идет успешный сбор плодов от санкционного режима. В частности, только с начала 2018 года из облигаций федерального займа РФ было выведено $6,7 миллиарда. Согласно же данным на начало ноября, из России было выведено в этом году $42,2 миллиарда, что стало рекордом с 2014 года.

      Читайте також: Слезы России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку

      Но, то ли еще будет, тем более что для страны-бензоколонки сейчас наступает не самый лучший период, ведь главный ее наполнитель бюджета (нефть) вновь стал стремительно опускаться на дно, с намерением к Новому году обновить минимумы своей стоимости.

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Деньги Публикации Новости России Новости США Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук